Morre Fernando Mac Dowell, vice-prefeito do Rio de Janeiro

Especialista em transporte, engenheiro participou do planejamento da Ponte Rio-Niterói e do metrô; Mac Dowell deixa mulher e quatro filhos

O vice-prefeito do Rio de Janeiro Fernando Mac Dowell morreu no fim da noite deste domingo (20), devido a complicações decorrentes de um infarto agudo do miocárdio. Ele foi internado no último dia 13 no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

Aos 72 anos, o quadro de saúde do engenheiro era grave. Ele foi submetido a uma angioplastia coronariana de emergência e passou os últimos dias no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da unidade.

Formado em engenharia civil, Mac Dowell era especialista em transportes e acumulou, até janeiro deste ano, o cargo de secretário municipal do setor. Participou de obras importantes no Estado, como a Ponte Rio-Niterói, a Linha Vermelha e o metrô do Rio.

O vice-prefeito atualmente integrava também o quadro de professores da PUC (Pontifícia Universidade Católica) na zona sul da capital.

Fernando Mac Dowell deixa esposa e quatro filhos.

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), decretou luto oficial por três dias e lamentou a morte do engenheiro.

“Mac Dowell foi um companheiro exemplar, um notório servidor público com inestimáveis serviços prestados a nossa cidade. Neste momento de dor imensa, minhas orações e pensamentos estão com sua família e com todos que admiravam o seu caráter e sua generosidade”, afirmou em nota.

Por Jaqueline Suarez, do R7

*Estagiária do R7, sob supervisão de Odair Braz Jr.

