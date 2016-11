Morre Jogador paraense em queda de avião da chapecoense na Colômbia

O ex-jogador Lucas Gomes ,26 anos, Natural de Bragança no estado do Pará, que defendeu a camisa de vários clubes na carreira, com grandes passagens nos times ; Rio de Janeiro, Paraná , Santa Catarina e no Pará, onde foi ídolo, morreu no avião com a equipe da Chapecoense que sofreu uma queda perto do aeroporto internacional de Medellín na madrugada desta terça-feira. O avião teria sofrido falha elétrica.

“Era um jogador que se entregava muito. Embora tivesse a condição de ser goleador, era muito participativo, e a sua pessoa também era assim. Lucas foi revelado por empresários Paraenses, que ao receberem a noticia ficaram chocados com a perca do amigo e excelente profissional do futebol Brasileiro.

Fernandão nasceu em Bragança , em 05 de maio de 1990, e foi revelado no Bragantino no Pará em 2010.

Atacantes: Kempes, Ananias, Lucas Gomes, Tiaguinho, Bruno Rangel e Canela.

Volantes: Josimar, Gil, Sérgio Manoel, Matheus Biteco, Cleber Santana e Arthur Maia.

Defensores: Marcelo, Filipe Machado, Thiego e Neto.

Laterais: Gimenez, Dener, Alan Ruschel e Caramelo.

Goleiros: Danilo e Follmann.

