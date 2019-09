Morre jornalista José Neves, da TV Liberal de Parauapebas

Na madrugada deste sábado (21), o repórter não resistiu após complicações de um quadro de infecção pulmonar causada por uma bactéria

José Neves era natural de Santa Luzia, no Maranhão, mas há 14 anos adotou Parauapebas, onde se destacava como repórter da TV Liberal do município (Foto:Reprodução)

Morreu, na madrugada deste sábado (21), em Belém, em decorrência de infecção pulmonar causada por uma bactéria, o jornalista José Neves, de 35 anos, que atuava como repórter da TV Liberal em Parauapebas, no sudeste do estado.

O jornalista estava internado no Hospital Layr Maia, em Belém, desde a última terça-feira (17), após ser transferido de Parauapebas, onde chegou a passar três dias internado no Hospital Yutaka Takeda, na Serra dos Carajás, apresentando sintomas de insuficiência respiratória.

Nas redes sociais, vários amigos e conhecidos manifestaram sentimentos de pesar.

A Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) também lamentou o falecimento, “O profissional tinha o talento e compromisso reconhecidos pelos colegas e pelo público. Como membro da Imprensa, José Neves tinha a nobre missão de levar à população informações sobre o Estado. A Secom manifesta solidariedade com amigos e familiares neste momento”.

Natural do Maranhão

José Neves era solteiro, natural de Santa Luzia, no Maranhão, mas há 14 anos adotou Parauapebas, onde se destacava no principal veículo de comunicação do estado como um dos melhores repórteres de TV do Pará, com várias matérias emplacadas nacionalmente.

O corpo deve chegar por volta das 21h em Parauapebas, onde será realizado o velório no salão da maçonaria, rua M, 208, bairro União. O sepultamento está marcado para este domingo (22), às 16h, no cemitério Jardim da Saudade, em Parauapebas.

