Morre ladrão que levou tiro na cabeça após invadir casa de morador em Novo Progresso

(Foto:Reprodução)- O assaltante Rodrigo Luisa Barros de 43 anos, levou um tiro na cabeça quando tentava roubar a residência de morador em Novo Progresso, morreu neste sábado (05), após 24 horas de internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal.

Segundo o enfermeiro Everton do Hospital municipal, o assaltante não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã deste sábado. O crime ocorreu na madrugada do dia 04 de Outubro.

O morador que reagiu em defesa ao seu patrimônio, disse para policia que atirou com medo e para assustar, não teve intenção de matar, ele não se evadiu do local.

Leia mais:Ladrão recebido a tiro ao invadir residência em Novo Progresso

*Morador preso após atirar em ladrão disse que atirou para assustar

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...