Morre mais uma criança de Alenquer com suspeita de febre amarela

Essa é a 2ª criança que morre com suspeita da doença no Hospital Regional de Santarém.

A morte de mais uma criança vinda do município de Alenquer, no oeste do Pará, com suspeita de febre amarela, no Hospital Regional de Santarém, acendeu o alerta nas autoridades ligadas à saúde pública da região.

O menor das iniciais R.S.C., de 10 anos de idade, faleceu na madrugada desta quarta-feira (22) no Hospital Regional de Santarém, onde estava internado desde sábado, dia 18. O menor morava na comunidade de Midiã, onde também morava outro menor de 11 anos, que também faleceu no Hospital regional de Santarém com suspeita de febre amarela.

Uma outra pessoa está internada em estado grave no Hospital regional de Santarém, que é morador da comunidade de Bom Jardim, também em Alenquer.

