Morre moradora de rua “Fubica” em Novo Progresso

Morreu nesta terça-feira(15) Sonia conhecida como Fubica ,moradora de rua que vivia nas vias publicas de Novo Progresso. (Fubica- foto divulgação)



Ela era conhecida pelo jeito dócil e pelo carinho com os animais, com as pessoas por onde andava. Fubica. Ela foi internada no hospital Municipal no inicio da semana, não se sabe ao certo o motivo da morte, mas a divulgação que foi morte natural. Ela veio óbito na tarde desta terça-feira(15) , no hospital municipal de Novo Progresso.



Em algumas postagens nas redes sociais em memória da moradora de rua , amigos e amigas de Fubica acreditam que, apesar do serviço de apoio prestado pela Abordagem Social do município em ajudar, não resolve o problema das pessoas em situação de rua, que muitas vezes têm algum tipo de doença psicológica e não resolve sem o tratamento adequado.

Outra moradora “BERRO GROSSO” de rua de Novo Progresso;

