Morre mulher que teve perna decepada em acidente de moto na BR-163 em MT

A vítima foi identificada como sendo Maria do Socorro Ribeiro da Silva, de 39 anos. Ela estava em uma motocicleta e foi atingida por um carro de passeio que invadiu a pista.

Vítima estava em moto que ficou destruída — Foto: TVCA/Reprodução

Envolvida em um acidente na BR-163 em Sinop, a 503 km de Cuiabá, Maria do Socorro Ribeiro da Silva, de 39 anos, morreu depois de dar entrada em estado grave numa unidade hospitalar. A ocorrência foi registrada na madrugada do domingo (18).

Segundo a Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho, a mulher estava em uma motocicleta e foi atingida por um carro de passeio que vinha no sentido contrário.

O motorista do veículo não teve ferimentos e foi encaminhado para a delegacia. No local, foi constatada a embriagues com teste do bafômetro.

As causas do acidente devem ser investigadas. A suspeita é que o condutor do veículo tenha invadido a pista contrário.

Durante o atendimento, os socorristas encontraram uma das pernas dela que foi decepada pelo impacto do acidente.

