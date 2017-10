Morre Nélio Nicolai, inventor do Bina, identificador de chamadas

Mesmo sendo inventor de uma ferramenta usada por milhões de aparelhos todos os dias, o engenheiro não teria recebido de imediato os frutos da sua invenção

O inventor do Bina, sistema identificador de chamadas por telefone, morreu nesta quarta-feira (11), em Brasília. O engenheiro eletrotécnico Nélio José Nicolai, cuja invenção mais famosa revolucionou a comunicação no Brasil, não resistiu a complicações pulmonares e faleceu aos 77 anos. Ele foi jogador de futebol antes de se dedicar à carreira de técnico em comunicação.

Segundo informações do G1, o engenheiro se recuperava de um acidente vascular-cerebral (AVC) que sofreu há aproximadamente cinco meses. Ele tinha quatro filhos e dois netos e terminou a vida no Lago Norte, na capital do Distrito Federal, apesar das inúmeras oportunidades de deixar o país e dar projeção mundial a suas invenções. O enterro ocorreu ainda na quarta-feira (11).

A reportagem conta que mesmo sendo inventor de uma ferramenta usada por milhões de aparelhos todos os dias, o engenheiro eletrotécnico não teria recebido de imediato os frutos da sua invenção. Nicolai batalhava judicialmente há mais de 15 anos pelos direitos de uso do Bina. Em 1997 ele recebeu a patente do Bina, depois de cinco anos de espera, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

