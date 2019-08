Morre no HMS segunda vítima de acidente na BR-163; condutor que causou acidente está solto

Equipe do Samu nos primeiros socorros à vítima de acidente na BR-163 — Foto: Kamila Andrade/G1

Gerson Regalado entregou uma casa de R$ 170 mil como garantia da fiança arbitrada pela Justiça.

Morreu neste domingo (18), a segunda vítima do acidente que aconteceu entre carro e moto na BR-163, em Belterra, oeste do Pará, na tarde do dia 24 de julho.

A moto na qual trafegavam Mansueto Neto e sua esposa Maria Morenita foi atingida por um carro conduzido por Gerson Regalado. De acordo com a PRF, o condutor do veículo estava alcoolizado. Ele foi preso, mas entregou uma casa no valor R$ 170 mil como garantia da fiança arbitrada pela Justiça e está em liberdade.

Mansueto Neto morreu no dia 24 de julho, ao dar entrada no Hospital. Maria Morenita teve atendimento no local do acidente e foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Alberto Toletino Sotelo (HMS), onde teve a perna amputada devido ao trauma no membro e seguia em estado grave na UTI.

O HMS confirmou a morte da paciente que não havia saído do estado grave em que estava. Ela teve ferimentos e traumas pelo corpo todo.

O acidente

A batida entre um carro e uma motocicleta no km 40 da BR-163, próximo à entrada de Belterra, deixou duas pessoas gravemente feridas. O casal Maria Morenita e Mansueto estava na motocicleta e foi arremessado ao solo.

Minutos após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e após o condutor do veículo passar pelo teste do etilômetro, foi constatado que ele estava sob efeito de álcool, com 0.63 miligramas por litro de ar alveolar.

O homem teve a perna esquerda decepada devido ao impacto da batida e morreu com uma parada cardiorrespiratória. Já a segunda vítima, Maria Morenita foi levada para o HMS, onde ficou internada em estado grave e teve a perna amputada.

