Morre no hospital uma das vítimas que ficou ferida na colisão entre carros na BR-163 em Sinop

Vanir Foppa Dalamaria de 51 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu, esta tarde, no Hospital Regional. O pedido para realização de exame de necropsia foi registrado às 15h, na delegacia de Polícia Civil. Ela é uma das três vítimas que ficou ferida na colisão entre um Toyota Corolla e dois Fiat Uno, no quilômetro 884, na rodovia federal, a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade, no final desta manhã. O atual estado de saúde das outras duas pessoas não foi informado.

De acordo com a assessoria da Rota Oeste, primeiro ocorreu uma colisão frontal e depois lateral. O Corolla seguia sentido Itaúba, teria tentado uma ultrapassagem e acabou colidindo frontalmente com um Uno branco, que seguia sentido Sorriso. Devido a isso, esse veículo bateu lateralmente do outro Uno, que tombou no acostamento. As duas pistas foram fechadas, porém, o tráfego de veículos continuou fluindo pelo acostamento. A versão e as circunstâncias ainda serão investigadas pelas autoridades policiais.



A funerária Luz e Vida informou, ao Só Notícias, que os familiares ainda não definiram data e local do sepultamento.

