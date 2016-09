Morre o ator Duda Ribeiro, vítima de câncer

O ator Duda Ribeiro, de 54 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 14. O ator lutava contra um câncer no fígado, diagnosticado em 2010, e já havia feito, inclusive, um transplante, em 2011.

No dia 7 de setembro, o ator fez um post no Facebook falando sobre a vida: “A vida nas mãos do Criador. Não se iluda, ela não será controlada por você. Por isso, tente, uma vez só, deixar que ela flua como Ele quer”. Duda deixa dois filhos, Júlia, de 16 anos, e Felipe, de 14, do relacionamento com a dentista Patricia Iorio.

(Com informações de Ego)

