Morre o ator Flávio Migliaccio, aos 85 anos

Flávio Migliaccio foi encontrado morto em seu sítio no Rio de Janeiro (Foto Reprodução)

Ele foi encontrado morto no sítio que mantinha desde a década de 1970 em Rio Bonito, no Rio de Janeiro

Flávio Migliaccio morreu aos 85 anos de idade nesta segunda-feira (4). Ele foi encontrado morto no sítio que mantinha desde a década de 1970 em Rio Bonito, no Rio de Janeiro.

Ao site QUEM, o advogado do artista, Sylvio Guerra, informou que a causa da morte ainda é desconhecida. “Liguei para o Marcelo Migliaccio, filho de Flávio, que disse que recebeu uma ligação do caseiro dizendo que o Flavio tinha falecido. Ele está na estrada, a caminho do sítio, e ainda não sabe a causa da morte do pai. Não tenho maiores informações porque o Marcelo está a caminho do local”, declarou.

Ator, produtor e diretor brasileiro, Flávio Migliaccio ficou conhecido após viver os personagens “Tio Maneco” dos filmes Aventuras com Tio Maneco e Maneco, O Super Tio, e “Xerife” da novela O Primeiro Amor. Ele também participou do seriado infantil Shazan, Xerife & Cia. Ele também participou do filme “Hebe”, sobre a apresentadora Hebe Camargo, ao lado de Andrea Beltrão.

A última participação de Migliaccio na televisão foi em 2019 na novela global “Órfãos da Terra”, no papel de Mamede Aud.

Por Redação Integrada

