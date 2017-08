Morre o bebê de 1 ano, vítima do naufrágio na Bahia

Outras 18 pessoas faleceram em tragédia na Baía de Todos os Santos

Um bebê de 1 ano está entre as vítimas fatais do naufrágio de uma embarcação na Baía de Todos os Santos, em Salvador, na Bahia. A criança foi retirada do mar e levada para uma ambulância, onde, segundo a Secretaria municipal de Saúde, os médicos tentaram reanimá-la durante duas horas, mas sem êxito.

Outras 18 pessoas morreram, segundo o Comando do 2º Distrito Naval, no naufrágio de uma embarcação com 129 passageiros, além de quatro tipulantes, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). A tragédia ocorreu durante uma viagem de Mar Grande a Salvador na manhã desta quinta-feira.

A busca por sobreviventes continua, horas após o naufrágio. Três equipes da Capitania dos Portos e três navios da Marinha do Brasil continuam trabalhando no local do acidente, próximo à Ilha de Itaparica.

Em apenas dois dias, o número de mortos em naufrágios no Brasil já chega a 39. No Pará, subiu para 21 o número de mortos no acidente com a embarcação clandestina “Capitão Ribeiro” no Xingu.

A Secretaria informou ainda que está encontrando grande dificuldade para prestar o atendimento, devido ao número de embarcações, várias delas de pequeno porte. Além disso, a nota enviada à imprensa informou que todas as UPAS estão preparadas para receber às vítimas, além de vagas nas salas vermelhas para atender os casos mais graves.

— O socorro realizado pelas embarcações do Distrito Naval já resgatou 21 pessoas, que estão sendo encaminhadas para atendimento médico por medidas de segurança para verificar a condição de cada um. Elas não estão gravemente feridas, mas precisam dessa triagem médica. Não temos mais informações a respeito do que causou o naufrágio — disse o comandante Flávio Almeida.

O naufrágio da lancha “Cavalo Marinho 1”, da empresa “CL” e com capacidade para 162 pessoas, ocorreu por volta das 7h, quando saía de Mar Grande, na Ilha de Itaparica, com destino a Salvador.

