Morre o cantor e compositor Moraes Moreira, aos 72 anos, no Rio de Janeiro

Moraes Moreira ficou conhecido como o primeiro cantor de trio elétrico do país. O cantor e compositor somava 40 discos gravados, entre Novos Baianos, Trio Elétrico Dodô e Osmar e ainda dois discos em parceria com o guitarrista Pepeu Gomes.

O cantor e compositor Moraes Moreira faleceu na manhã desta segunda-feira (13), aos 72 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria do artista. A causa da morte ainda não foi informada.

