Morre o empresário Valdecir , Criador do Supermercado Tradição em Novo Progresso

Morreu neste domingo (02) , Valdecir Pagnoncelli o dono do Supermercado Tradição na cidade de Novo Progresso.. O empresário, de 68 anos, estava tratando de câncer e veio a óbito neste domingo (02). O Jornal Folha do Progresso esta em buscas de mais informações sobre este assunto.

You May Also Like