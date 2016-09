Morre o ex-presidente da Liga Esportiva de Santarém

O mundo futebolístico amanheceu em luto. Morreu na madrugada desta segunda-feira (05), o desportista Silvestre Campinas, presidente da Associação de Ligas Esportivas do oeste do Pará e ex-presidente da Liga Esportiva de Santarém.

O óbito de Silvestre Campinas ocorreu no Hospital Regional do Baixo Amazonas, onde estava internado a tratamento de saúde. Nossa equipe de reportagem está em contato com a família. Em breve, maiores detalhes.

Por: Carlos Cruz

Fonte: RG 15/ O Impacto

