Morre o pai da apresentadora Xuxa Meneghel

Luiz Floriano Meneghel, de 85 anos, estava internado desde o dia 24 de janeiro

Morreu na tarde deste domingo Luiz Floriano Meneghel, de 85 anos, pai da apresentadora Xuxa Meneghel. O estado de saúde de Luiz era críico: ele estava internado em coma em um hospital, no Rio.

O pai de Xuxa deu entrada no dia 24 de janeiro no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, apresentando fortes dores nas costas ocasionadas pela osteoporose. Após ser medicado, ainda na unidade hospitalar, Seu Luiz teve complicações renais e foi encaminhado para o CTI.

A apresentadora usou as redes sociais para agradecer às orações: “Infelizmente o “Veio Manega” tá indo embora… mas mto obrigada por todas as palavras e tb pelas orações de vcs.. bgda”.

Nesta semana, Xuxa anunciou que o estado de saúde do pai tinha piorado por conta de um erro médico no Hospital Samaritano, no Rio. O hospital, no entanto, negou.

“O Hospital Samaritano esclarece que o paciente Luiz Floriano Meneghel esteve internado na instituição, na Barra da Tijuca, de 24 de janeiro a 27 de fevereiro, com atenção médica alinhada com seus médicos pessoais. Nesse período, foram realizados todos os procedimentos adequados ao seu quadro clínico, de acordo com protocolos médicos internacionais e com os padrões de excelência da instituição.”

