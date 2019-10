Morre PM socorrida às pressas após viatura capotar

(Foto:Reprodução) – A policial militar identificada como soldado Jamily, do 24º Batalhão da Polícia Militar (24º BPM), faleceu logo após dar entrada no Hospital Porto Dias, em Belém.

Ela foi jogada para fora da viatura em que dirigia, após capotar o veículo na manhã desta terça-feira, 29, no KM-9 da rodovia Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha, em Belém.

Ela ainda chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu.

De acordo com o Centro Integrado de Operações (Ciop), na viatura estavam mais dois policiais que sofreram apenas algumas escoriações. A soldado Jamily foi quem ficou mais ferida, e precisou ser socorrida às pressas.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada para dar apoio aos policiais militares vítimas do acidente.

Após a confirmação da morte da soldado Jamily, a Polícia Militar emitiu nota de pesar lamentando o ocorrido. Leia na íntegra a nota:

É com extremo pesar que o Comando da Polícia Militar do Estado informa que a Soldado Jamilly Marília Freitas de Oliveira, 24 anos, integrante do 24° Batalhão da PM, morreu, na manhã desta terça-feira, 29, após ter sido vítima de acidente automobilístico, em serviço, na rodovia Arthur Bernardes, bairro do Tapanã, em Belém.

A policial conduzia a viatura onde estavam outros três policiais militares. Ao tentar desviar de uma motocicleta, que vinha na contramão, ela perdeu o controle do veículo, que capotou e colidiu contra um poste. A soldado foi arremessada da viatura para o solo, e chegou a ser encaminhada, em estado grave, para o Hospital Porto Dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 7h50m.

O cabo Marcelo do Carmo Nogueira de Souza e os soldados Hugo de Leon da Silva Batista e Jane Cléa Valente Pereira Sabino, que também estavam no veículo, sofreram escoriações leves em decorrência do acidente, e passam por procedimentos médicos no mesmo hospital.

O Centro Integrado de Psicologia e Assistência Social (Cipas) da Polícia Militar presta apoio aos familiares da policial militar, que estava na corporação há 1 ano e 2 meses.

Por:romanews.com.br

