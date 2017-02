Morre presidente da comunidade de Alvorada da Amazônia vitima de picada de cobra

Faleceu nesta manhã de sexta-feira(10), no hospital da cidade de Guarantã do Norte (MT) o Presidente da Comunidade de alvorada da Amazônia Paulo Caetano, que foi vitima de acidente ofídico com cobra pico de jaca do gênero jararaca. Caetano foi picado pela cobra em sua propriedade na ultima quarta-feira (08), nesta quinta-feira (09) foi transferido para Sinop (MT), não resistiu à viagem acabou falecendo as 03h00mn desta madrugada, no hospital da cidade de Guarantã do Norte no estado do Mato Grosso.

Foi imediatamente socorrido á unidade hospitalar local, mas devido ao agravamento do quadro, o mesmo foi levado com urgência para Mato Grosso, onde faleceu.

Seu corpo está sendo transferido para Alvorada da Amazônia ,onde será velado e sepultado no cemitério local.

A noticia de sua morte causou grande comoção na comunidade devido ser pessoa muito querida de todos e ao seu grande numero de amigos.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...