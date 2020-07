Morre sargento da PM internado com suspeita de Covid-19; primeiro caso entre policiais de Novo Progresso

Rilton José Rodrigues Araújo , 3° sargento da Policia Militar, estava na corporação há mais de 26 anos e era lotada no 15° BPM/CPRX. Rilton estava internado no Hospital Regional de Santarém, a de 21 dias, morreu nesta quinta-feira (23). Hospitalizada há quase um mês, Rilton, tinha quadro confirmado de Covid-19.

Rilton estava lotado na Guarnição de Moraes Almeida.

Policia Militar divulgou nota.

NOTA DE PESAR*🚨⚫

*DATA*: 23/07/2020

É com profundo sentimento de pesar que informamos o falecimento do 3° STG PM RG 23766 RILTON JOSÉ RODRIGUES ARAÚJO, pertencente ao efetivo do 15° BPM/CPRX.

O SGT RILTON começou a sentir os sintomas do COVID-19 no final do mês de junho de 2020, e deslocou-se do PPD Moraes Almeida para Novo Progresso em busca de tratamento.

No dia 01 de julho de 2020 ele foi internado no Hospital de Novo Progresso apresentando um quadro de comprometimento de mais de 50% do pulmão e saturação de oxigênio a 93%.

A partir de então, assim que o TCel Pedro – Cmt do CPRX tomou conhecimento do estado de saúde do SGT RILTON, acionou o Cap Jarlisson – Médico do CPRX e ambos pleitearam um leito no Hospital de Campanha em Santarém, e a transferência foi realizada no dia 02 de julho de 2020.

Desde então o SGT RILTON encontrava-se internado no Hospital de Campanha, apresentou certa melhora na última semana, mas nos últimos dias voltou a ser entubado, não resistiu, e veio a falecer nessa madrugada.

O SGT RILTON completaria 26 anos de efetivo serviço na PMPA no próximo dia 30/07/2020.

Uma grande perda para a família, amigos, companheiros de profissão, e para a Briosa PMPA.

“Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.”

Descanse em Paz SGT RILTON.

