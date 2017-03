Morre terceiro paciente com suspeita de febre amarela

MORREU NA NOITE DE HOJE QUARTA FEIRA A TERCEIRA PESSOA COM SUSPEITA DE FEBRE AMARELA TRATA-SE DO JOVEM CARLOS ALESSANDRO PEREIRA DE 23 ANOS MORADOR DA COMUNIDADE BOM JARDIM GRANDE EM ALENQUER OESTE DO PARÁ,CARLOS ESTAVA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS DESDE O ÚLTIMO SÁBADO QUANDO FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO .

Fonte: O Impacto.

