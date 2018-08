Morre Ulisses Manaças, coordenador do MST no Pará, depois de dois anos de luta contra o câncer

No dia em que as três colunas em Marcha se encontraram em Brasília, nosso camarada Ulisses nos deixou 14 de agosto de 2018 21h56

Durante a Marcha Nacional Lula Livre, da Via Campesina, de 10 a 15 de agosto, fomos surpreendidos por uma dura notícia – o falecimento do nosso grande guerreiro, militante histórico do MST, Ulisses Manaças.

Justamente no dia em que as três colunas Prestes, Ligas Camponesas e Tereza de Benguela se encontraram em Brasília, nosso camarada nos deixou. Para nós, ele marchou o tempo todo conosco, por seu exemplo de homem que vivia o extraordinário como cotidiano.

A Marcha pertence aqueles que acreditam nas causas coletivas. E nosso poeta e comunicador libertário, não por sua opção, nos deixou no dia em que colorimos a capital do país pela nossa causa.

Sempre firme em suas posições, colocou suas ideias a serviço do povo, a partir das longas caminhadas pelas terras continentais de nossa Amazônia. Ali na Regional Cabana, a qual se referia como a região do amor, escolheu para amar a terra, e nela plantar sementes.

Acometido por uma enfermidade traiçoeira, como se fosse armadilha, cerca de latifúndio que tenta impedir a passagem do seu povo. Mesmo não temendo desafios, essa peleia que nos enfrentamos com ele, não pode ser vencida.

Na noite de uma terça-feira, marchamos pela democracia, por justiça e com certeza você esteve conosco. Por isso, mais uma vez cantamos juntos: É por amor a essa Pátria Brasil que a gente segue em fileira. A marcha segue, pois você acreditava nas causas coletivas e lutava por elas. Agradecemos por ter desobedecido.

Ulisses Manaças, presente!

Direção Nacional do MST

Brasília, agosto de 2018



