Morre um dos principais pioneiros de Castelo de Sonhos – Leo REck

BOA NOITE A TODOS. É com muita tristeza que comunicamos o falecimento do senhor Leo Heck, fundador do Distrito de Castelo de Sonhos, portanto que Deus conforte o coração dos familiares e dos amigos. GRANDE PERDA PARA CASTELO DE SONHOS!.

