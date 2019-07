Morre uma das vítimas de acidente entre carro e moto na BR-163

Equipe do Samu nos primeiros socorros às vítimas de acidente na BR-163 — Foto: Kamila Andrade/G1

Outra vítima segue em estado grave do HSM. Acidente aconteceu por volta das 17h desta quarta-feira (24).

Morreu uma das vítimas do acidente entre carro e moto, à altura do quilômetro 40, da rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163), município de Belterra, oeste do Pará. O caso aconteceu nesta quarta-feira (24), quando a moto com duas pessoas foi atingida por um carro. De acordo com a PRF, o condutor do veículo estava alcoolizado.

A vítima identificada como Massueto Neto de Aquiar teve atendimento no local, pois teve a perna decepada devido a gravidade do acidente, mas morreu à caminho do hospital de Santarém, depois de uma parada cardiorrespiratória ainda na ambulância.

De acordo com informações do Samu, ele chegou a ser levado para o hospital de Belterra e posteriormente foi transferido para Santarém, porém já chegou sem vida.

A outra vítima, Maria Morenita de Aquiar, segue internada em estado grave no Hospital Municipal de Santarém Alberto Tolentino Sotelo (HMS).

Prisão do condutor do veículo

De acordo com a PRF, o condutor do carro envolvido no acidente estava alcoolizado e teria capotado ao tentar fugir do local do acidente, indo parar no mato na lateral da rodovia.

Ele foi detido e levado para a delegacia de Belterra e em seguida transferido para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil em Santarém para os procedimentos.

Por G1 Santarém — Pará

