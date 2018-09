Morreu no hospital motociclista socorrido após acidente no perímetro urbano da BR-163 em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O corpo de Emidio foi sepultado por familiares no cemitério Municipal de Novo Progresso no sábado (15).

O motociclista sofreu graves fraturas na cabeça, nesta sexta-feira (14) após colidir lateralmente com uma carreta no perímetro urbano da BR-163, em Novo Progresso. O Capacete se desprendeu da cabeça.

