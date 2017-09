Morte custava R$ 1 mil

A partir de R$ 1 mil. Esse era o valor mínimo cobrado para matar uma pessoa pelo grupo de 25 milicianos preso, ontem, entre os quais 18 policiais militares da ativa. Poderia ser mais caro, dependendo do grau de dificuldade do alvo. Ao todo, foram três operações para cumprir 43 mandados de busca e apreensão e 7 de condução coercitiva: uma da Polícia Civil, uma da Polícia Militar e uma da Justiça Militar. Pelo menos cinco carros de cor prata – que se celebrizaram nas execuções feitas por esses grupos de extermínio -, dois de cor preta e um vermelho foram apreendidos. Também foram apreendidas 4 motos e 11 armas de fogo. Todo o material está sendo analisado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e pela Polícia Federal. Os resultados foram apresentados ontem.

You May Also Like