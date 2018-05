Morte de estudante de artes causa comoção nas redes sociais.

Matheusa, de 21 anos, foi assassinada em favela do Rio de Janeiro

Confirmado pela Polícia Civil do Rio, o assassinato da ativista Matheus Passareli Simões da Vieira, 21, conhecida também por Matheusa, tem repercutido no meio artístico e nas redes sociais.

A carioca, que era estudante do curso de artes visuais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), foi executada por traficantes no Morro do 18, zona norte do capital carioca.

Suspeita-se que a sua morte seja motivada pelo preconceitos contra a comunidade LGBT. Ela questionava os padrões de gênero e sexualidade e participou como convidada da performance Insira uma legenda…, do Brechó Replay, realizada na SP-Arte, de 11 a 15 de abril.

Eduardo Costa, um dos fundadores do Brechó, conta que a participação de Matheusa aconteceu no penúltimo dia da feira, em uma ação em que um dos temas tratados era a desconstrução estética.

“É muito complicado expressar o que estou sentindo, é a perda de uma amiga, um pedaço do nosso corpo faleceu”, lamenta Eduardo.

