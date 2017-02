FEBRE AMARELA-Morte de Macacos em Itaituba e Rurópolis preocupa populares da zona rural de Itaituba.

Informações repassadas de forma sigilosa a nossa reportagem dão conta do registro da mortes de macacos no município de Rurópolis e Itaituba. Em Itaituba 2 macacos foram encontrados mortos na comunidade Santa Luzia no KM 42 da estrada de Barreiras.

Segundo informações, o caso já é de conhecimento da secretaria municipal de saúde que por sua vez informou a nona regional em Santarém. As informações também dão conta de que está vindo para Itaituba uma equipe do Instituto Evandro Chagas de Belém para tentar descobrir as causas da morte dos animais. Procurado pela reportagem o secretário de saúde Iamax Prado não foi localizado para comentou o assunto, já o coordenador do setor Divisão de vigilância em saúde da SEMSA Marcelo Cajado não quis gravar entrevista sobre o caso, mas confirmou a notícia, Marcelo disse que ainda não se sabe as causas da morte dos animais e só poderá dar maiores detalhes após o divulgação das investigações que serão feitas pelo instituto Evandro Chagas, mas disse que a secretária de saúde de Itaituba já solicitou uma certa quantidade de vacina contra a “febre amarela”, doença transmitida pelo macaco contaminado. Ainda de acordo com o setor da SEMSA, não há motivos para pânico uma vez que, ainda não há nenhuma comprovação das causas da morte dos macacos.

Informações repassadas ao repórter Marinaldo Silva de Itaituba.

