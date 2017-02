Mortes de macacos no oeste do Pará preocupam autoridades

IEC e Sespa investigam se animais tinham febre amarela.

No sudeste do Brasil, 340 macacos morreram de febre amarela.

O Instituto Evandro Chagas e a Secretaria de Saúde do Pará investigam se as mortes de cinco macacos nos municípios de Rurópolis e Itaituba, no oeste do estado, foram provocadas pela febre amarela. O laudo deve ficar pronto em dois dias e será encaminhado a vigilância em saúde do estado.

Em Rurópolis, oeste do estado, a população está assustada com a morte de macacos. Os casos foram registrados em três localidades diferentes. O mais grave foi no sítio de Rosimeyre dos Santos, na comunidade Estrela do Norte, localizada a 30 km da cidade, às margens da BR-163.

A agricultora passou a ter medo dos animais brincando no quintal “Fiquei com medo porque não sabia do que eles estavam morrendo”, comenta a agricultora Rosimeyre dos Santos.

Gradativamente os animais foram sumindo, três foram encontrados mortos. A Secretaria de Saúde de Rurópolis passou a investigar os casos. O último animal que morreu estava sendo monitorado pela secretaria. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Evandro Chagas, na Região Metropolitana de Belém.

A comunidade onde os macacos morreram fica na divisa da Floresta Nacional do Tapajós. Por isso as investigações foram feitas nessa área de mata. “Eles vão fazer a análise das viceras desse macaquinho que foi e a análise dos mosquitos que eles coletaram aqui para verificar se tem virus circulante”, conta Fernanda Cardoso, titular da secretaria.

A preocupação com a morte dos animais começou depois que mais de 340 macacos morreram no sudeste do Brasil com febre amarela. Os macacos são hospedeiros do vírus da doença.

Itaituba

Outro município paraense também registrou casos de mortes de macaco. Dois animais morreram na zona rural de Itaituba. “Um agricultor procurou a nossa unidade de saúde para chamar atenção de que havia encontrado na sua propriedade dois macacos mortos” explicou Iamax Prado, secretário de saúde de Itaituba. Além de investigar as mortes dos macacos, a secretaria de saúde de Itaituba aumentou a quantidade de vacina contra a febre amarela, de 17 mil para 40 mil doses.

