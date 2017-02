Mortes no Mar Mediterrâneo ultrapassam 360 em 2017

Do total de vítimas, 326 morreram ou desapareceram na rota do Mediterrâneo Central – da Líbia à Itália. A região deve receber, em breve, a aplicação de um novo acordo para tentar reduzir o fluxo de imigrantes. Segundo relatório divulgado nesta sexta-feira (24), que contabiliza os dados até o dia 22 de fevereiro, 13.924 imigrantes chegaram às ilhas europeias neste ano, sendo que 75% deles foram para a Itália e os demais se dividiram entre Grécia e Espanha.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) informou que 366 pessoas já morreram em 2017 na tentativa de atravessar o Mar Mediterrâneo em busca de uma nova vida na Europa. O número representa uma alta de 300% na comparação com os 52 primeiros dias de 2016, quando 97 pessoas perderam a vida.

