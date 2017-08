Mortes violentas no Brasil superam número de vítimas de terrorismo

Brasil registra quase 60 mil assassinatos por ano, mais do que o dobro das mortes anuais na Síria

O número de mortes no Brasil supera o número de vítimas de terrorismo ao redor do mundo. Em três anos, é possível atingir a soma de mortos em todos os atentados terroristas da história, segundo a reportagem da Gazeta do Povo.

O Brasil é considerado o 9º país mais violento do mundo na taxa de mortes em relação à população. O país está à frente de todas as nações da África e também do Oriente Médio. A publicação destaca que são mais de 59 mil assassinatos, 161 mortes todos os dias.

Na Síria, país que enfrenta uma guerra civil, morreram, em 2016, 27809 pessoas, ou 76 por dia. Somados quatro anos em sequência, 2011 a 2015, o Brasil está à frente dos sírios: 279 mil mortes violentas no Brasil, contra 256 mil mortes na Síria.

Os números no Iraque também são inferiores. Em 2016, morreram assassinados 6.878 civis, o equivalente a 18,4 mortes por 100 mil cidadãos. O Iraque precisa somar todas as mortes violentes de civis, de 2008 a 2016, para chegar a 54 mil corpos. No Brasil, esse número é acumulado em um ano.

A Gazeta do Povo destaca ainda que, na lista das 50 cidades mais violentas do planeta, 19 são brasileiras. Natal, capital do Rio Grande do Norte, é a cidade onde mais acontecem assassinatos no Brasil, proporcionalmente à população.

Fonte: Notícias ao Minuto.

