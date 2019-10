Morto brincalhão grita ‘Me tirem daqui’ quando caixão é posto em sepultura

Pessoas riem com brincadeira do morto em enterro Foto: Reprodução/Twitter(lfcgigiddy1122)

Shay Bradley morreu na semana passada, após lutar contra uma grave doença. No último sábado (12/10), o militar reformado foi enterrado em Kilmanagh (Irlanda). Mas ele conseguiu provocar risos nas dezenas de pessoas presentes à cerimônia de despedida.

Quando o caixão com o corpo de Shay baixava ao túmulo, a voz de Shay foi ouvida.

“Onde estou? Olá! Olá! Deixem-me sair, tirem-me daqui. Aqui está escuro. É o padre que estou ouvindo?”, gritou ele, acompanhando do som de alguém batendo em madeira – do caixão.

As gargalhadas ecoaram no cemitério. Pouco antes de morrer, o irlandês, conhecido por ser muito brincalhão, gravou sua voz para fazer graça no próprio enterro, de acordo com reportagem do “Daily Mail”. Tudo foi armado com Andrea, filha de Shay, a única a saber da pegadinha.

Andrea classifcou a brincadeira como “a melhor despedida para um homem incrível”.

“Era seu desejo que tocássemos isso no seu funeral. Que homem… Para nos fazer rir quando estávamos incrivelmente tristes … Ele era um homem de verdade”, acrescentou ela.

Assista à pegadinha do defunto:

Funeral in dublin yesterday he’s alive pic.twitter.com/j18uFJ5aA4 — Lfcgigiddy1122 (@lfcgigiddy1122) October 13, 2019

