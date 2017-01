Morto em acidente sempre desejou pilotar avião

“Um homem simples, tranquilo, gente boa”. Assim que Ismael Ketterman, piloto que morreu em um acidente aéreo no último sábado, em Santana do Araguaia, sudeste paraense, foi definido pelo primo Rommel Kulmann Carvalho, 42 anos.

Em entrevista exclusiva ao DOL, Rommel, militar do Exército que atualmente mora em Manaus (AM), contou que ambos nasceram no mesmo ano (1974), em São Borja, Rio Grande do Sul, e eram próximos desde a infância.

“Começamos a trabalhar juntos em um engenho de arroz, lá em São Borja, e éramos muito amigos. Desde pequeno, ele (Ismael) começou a falar que queria voar, ser piloto”, disse.

Foi no fim da década de 1990 que Kettermarn começou a fazer cursos para se tornar piloto. “O primeiro voo dele foi comigo e com os irmãos”, explicou o militar.

Nos últimos anos, no entanto, devido aos afazeres profissionais, os dois perderam um pouco de contato. “A família ainda está atrás de mais informações sobre o que aconteceu. Estamos sabendo mais pela imprensa”, afirmou.

Rommel informou ainda que Ismael deixou um filho de apenas três anos. Moram ainda em São Borja seus dois irmãos, esposa e sua mãe. Seu pai morreu em 2014.

Velório e Sepultamento

Rommel informou que o sepultamento do corpo de Ismal deve ocorrer na quarta-feira (18), em São Borja.

O caso

No último sábado (14), em Santana do Araguaia, sudeste paraense, a aeronave pilotada por Ismael Ketterman caiu no município.

O avião não estava apto para voo. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) do avião estava vencida desde 6 de novembro de 2009. Em consequência disso, o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) foi cancelado cinco anos depois, em 2014. Pela Anac, a falta desses documentos implica que a aeronave estava impossibilitada de realizar voos.

