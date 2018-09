Mortos em rebelião em Altamira são identificados

(Foto: Reprodução/RBA TV) -Os sete detentos mortos em uma rebelião no Centro de Recuperação de Altamira, no sudoeste do Pará, após tentativa de fuga frustrada da unidade prisional nesta terça-feira (18), tiveram os nomes divulgados pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves no início da noite.

Seis foram mortos por outros presos e um carbonizado pelo incêndio na unidade. Outros três ficaram feridos e foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento do município, segundo a Susipe (Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado).

Cerca de 120 detentos iniciaram o motim por volta de 01h30, depois que um grupo de 16 presos do bloco A tentou fugir pela janela de ventilação do presídio.

Os agentes prisionais de plantão flagraram a movimentação por meio das câmeras de segurança e acionaram a Polícia Militar, que impediu a fuga.

Os detentos então correram em direção ao bloco do semiaberto e queimaram a sala do gerador de energia e o galpão de alojamento.

Parte das celas e grades da unidade prisional, além da enfermaria e secretaria foram depredadas, segundo a Susipe. O motim terminou às 9h40, quando os presos se entregaram, após negociação.

Os detentos reivindicavam celeridade na análise dos processos penais pela Justiça.

A penitenciária em Altamira tem capacidade para 208 presos, mas abriga 374, de acordo com a Susipe.

Mortos no CRRA/Altamira em decorrência de rebelião

01 – FABIO FERREIRA NOGUEIRA

02 – NATALINO DE MOTA AZEVEDO

03 – JORGE MARCOS DE SOUZA RIBEIRO

04 – THAUAN LACERDA COSTA

05 – ELIELSON VIEIRA DE SOUZA

06 – JOSIEL DA CONCEIÇÃO SOUZA

07 – ANTONIO CARLOS R. DOS SANTOS.

