MOSTROU DEMAIS? Sem calcinha no tapete vermelho? Cardi B posta vídeo e afirma: “essa não é minha vagina”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após a repercussão, Cardi B gravou um vídeo negando ter mostrado a vagina para os fotógrafos. “Primeiro de tudo, essa não é a minha bu****. Minha bu**** está bem aqui, de onde minha filha nasceu. O que a foto mostra é só a minha bunda. Você sabe que quando você tem uma bunda grande, as coisas ficam daquela forma. Essa parte aqui, essa é a parte que dá conforto ao pau. Esta é a parte que quando entra e sai assim… Essa é a minha bunda, você entende o que estou dizendo? Vocês querem olhar para a minha bu****? Vocês deveriam ter ido me ver quando eu era uma stripper de mer**. Eu estava me promovendo naquela época”.

(Foto: Divulgação)-A passagem da rapper Cardi B pelo tapete vermelho do Billboard Music Awards, em Las Vegas, na quarta (1º) deu o que falar. Ao passar pelos fotógrafos, ela se agarrou no marido Offset e levantou uma das pernas para os cliques. Mas a imagem causou burburinho: fãs comentaram que a artista estava sem calcinha.

You May Also Like