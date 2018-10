Motivado por ciúmes, homem agride idoso de 62 anos em garimpo de Itaituba

Um idoso, identificado como Alfredo da Silva Barreto, de 62 anos, foi agredido com uma paulada na noite do último domingo (21), em uma festa no garimpo Água Branca, região de Itaituba. Ele dançava com a ex mulher do acusado, que, por ciúmes, partiu para agressão.(Foto:Reprodução)

Segundo informações apuradas, a vítima dançou várias músicas com a ex mulher do acusado, um homem identificado como Magno Coelho de Sousa, de 32 anos. Magno estava bebendo e em determinado momento pegou um pedaço de madeira e agrediu violentamente o idoso na cabeça.

Em depoimento à polícia, o acusado falou que foi provocado pela vítima e “Perdeu a cabeça”.

Segundo populares, o idoso só não sofreu outras agressões por que pessoas que estavam na festa interferiram.

O acusado foi preso em flagrante pela Polícia Militar a cerca de 10 km do local do crime. Segundo o Delegado Djalma Pereira, o mesmo vai responder pelo crime de tentativa de homicídio.

A vítima, Alfredo, está internada no Hospital Municipal de Itaituba com suspeita de traumatismo craniano e poderá ser levado para cidade de Santarém para maiores cuidados.

