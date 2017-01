Moto atinge ônibus e jovem morre em Mato Grosso

O acidente ocorreu em uma via de acesso ao bairro Jardim Morada do Sol, em Tangará da Serra, esta manhã. De acordo com informações policiais, Áureo Maycon Duarte Farias, 20 anos, pilotava uma Honda Twister azul quando se envolveu em uma colisão com um ônibus de uma empresa de reciclagem do município. O jovem chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas faleceu horas depois.

A versão que passa a ser investigada é a de que o motorista do ônibus foi realizar uma conversão à esquerda, cruzou na frente da motocicleta e ocorreu a colisão. O motociclista não teve tempo hábil para frear e evitar o impacto, segundo a Rádio Pioneira. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para analisar este acidente.

Fonte: Só Notícias.

