Moto com placa a adulterada é encontrada abandonada em Novo Progresso

Uma motocicleta com a placa a adulterada foi encontrada nesta quinta-feira (24), abandonada no pátio da rodoviária municipal em Novo Progresso. Nenhum responsável foi localizado no local.

A informação do cidadão (pediu para não ser identificado), que localizou o veículo contou ao Jornal Folha do Progresso, que todos os dias vai naquele local e avistou uma motocicleta sempre no mesmo local, resolveu checar o veiculo e descobriu que a placa pertence a uma outra moto, de marca diferente. A placa JVD 1796 pertence a uma motocicleta Yamaha XTZ de cor azul , a motocicleta em questão um Honda Broz amarela.

Após a descoberta, ele questionou com os s moradores próximos do endereço em busca de informações sobre a motocicleta, porém, todos disseram que não ter visto ninguém deixando o veículo no local. No local tem câmeras de segurança que podem auxiliar nas busca pelo responsável em abandonar o veiculo.

O caso vai ser repassado para policia.

