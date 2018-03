Moto é furtada em frente à escola Tancredo neves em Novo Progresso- foi recuperada

(Foto- Sargento Rilton da Polícia Militar) Moto furtada em frente de escola é recuperada em Novo Progresso.

Policia recupera moto em casa de aluno da escola Tancredo Neves.

A moto de um aluno que havia sido furtada da frente da escola Tancredo Neves em Novo Progresso Foi Recuperada.

O furto aconteceu nesta segunda-feira (12) a policia militar foi chamada para atender a ocorrência.

A moto era uma modelo “POP 100cc , de cor vermelha e foi encontrada na mesma noite na residência de outra aluna da mesma escola.

A moto estava escondida na residência da suspeita, com chegada dos policiais aluna que é menor de idade confessou o crime, ela contou para policia que o esposo “Oseias Silva Oliveira”de 19 anos ajudou a furtar a motocicleta.

A prisão somente foi possível com a rapidez da ação dos policiais militares no comando do Sargento Rilton.

A menor de idade E. V. M. de 17 anos, foi detida após confessar o crime, o esposo no momento da abordagem fugiu , posteriormente se entregou a polícia.

Os dois estão da DEPOL a disposição da Justiça.

