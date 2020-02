Moto é roubada em frente da casa no bairro Jardim Santarém em Novo Progresso

Foi roubada na noite de ontem (25) no bairro Jardim Santarém em Novo Progresso, uma motocicleta Honda BROS 160cc, vermelha com branco, placa QDN 5882. A namorada do proprietário havia deixado o veículo destravado, estacionado na rua em frente a sua residência. Por volta das 21h, quando foi tomar banho , ao voltar a moto já não mais estava no lugar.

O proprietário informou que esta na delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência (BO) nesta segunda-feira (26).

Quem souber do paradeiro da motocicleta e informações que possa chegara até ela, pode ligar para policia ou para o telefone [WhatsApp] (93) 984046835, o Jornal Folha do progresso repassara suas informações com absoluto sigilo.

Foram feitos patrulhamentos pelas proximidades, porém sem êxito até o momento.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...