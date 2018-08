Moto é Roubada em Novo Progresso- Dono pede ajuda para encontra-lá

Uma motocicleta Honda foi furada neste domingo em Novo Progresso. Dono pede ajuda para encontrar, se possível compartilhar nas redes sociais, ela pode estar em alguma comunidade, garimpo da região.

Utilidade pública -Foi roubado esta moto em novo progresso peso as populações que nos ajudem a encontrar creio que deve estar pela as cidades vizinhas gente não TENHO muitos grupo então se vcs poderem compartilhar em outros eu agradeço muito descrição da moto



Placa Otx-3922 ano 2012 modelo 2013 Novo progresso Pará

Por favor nos ajudem

Para mais informações chama no WhatsApp: 99100 0080 ou 981193360 a moto é do meu irmão Deodato esse tim é dele o vivo é meu.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...