Moto roubada em Novo Progresso é recuperada pela Policia Militar em Garimpo

(Foto:Reprodução FAcebbok)- Uma motocicleta Honda Bros 160CC , roubada em Novo Progresso , foi recuperada nesta semana na região Garimpeira do Creporizão,município de Itaituba.

Conforme publicação no Facebook , a motocicleta foi recuperada pela policia Militar nesta segunda-feira (27).

A motocicleta foi roubada em fevereiro deste ano em Novo Progresso, quando a vitima, seguia para hospital com sua filha (Bebe) com febre , chegando as proximidades do Hospital dois sujeitos em uma moto Titan Preta a abordaram, com arma em mãos e roubaram a motocicleta.

O Sargento Wanderely da Policia Militar se comprometeu de entregar a motocicleta ainda esta semana para a proprietária.

Quero compartilhar com vcs a graça que Deus nos concedeu de recuperar nossa moto a mesma tinha sido roubada em um assalto no dia 11/02 por volta das 22:30h, quando estava levando minha filha ardendo em febre para o hospital. Foi encontrada em um garimpo do cabaçal próximo ao criporizão. Quero agradecer primeiramente a Deus segundo ao sargento Wanderley a todos familiares i os amigos que compartilharam os que mi apoiaram com palavras de esperança i mi deram força, porq só quem já passou por isso sabe que não e fácil…#grata a #Deus por nunca ter mi deixado só por sempre está comigo mi abençoando i surpreendendo com seu infinito amor. #gratidão

