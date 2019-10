Moto roubada em Santa Júlia é presa em Castelo de Sonhos

Policia Militar de Castelo de Sonhos prende moto roubada em Santa Júlia (Foto:Polica Militar) –

Polícia Militar de Castelo de Sonhos recupera Moto Furtada!

Numa abordagem de rotina por volta de 22h00 do dia 24/10/2019 foi apreendida a moto CG/125 Titan ES, ano 2003, cor azul, placa JZK 8191.

O veículo foi furtado no último dia 16 de outubro na comunidade Santa Júlia em Novo Progresso PA.

A moto estava na posse de Ronaldo Santana de Araújo, de 23 anos, que foi apresentado por receptação de furtos, o mesmo relatou ter comprado o veículo por 1800 reais.

Condutor e veículo foram apresentados na delegacia de Castelo de Sonhos, para as providências que o caso requer.

Por Sub Ten Cruz

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...