Motocicleta Bros é roubada em Riozinho das Arrais em frente à Igreja católica

(Foto:Ilustrativa)- – Por volta da 20h40mn deste domingo (11), uma motocicleta foi furtada em frente a Igreja católica na comunidade de Riozinho das Arraias no município de Novo Progresso. A motocicleta Honda Bros Placa QBO 2049 de cor preta estava empresta pelo irmão da vitima para ir até a missa de domingo, ao sair da igreja a motocicleta não estava mais no local. Após o roubo a vítima acionou a polícia militar, e mesmo realizando diligências e buscas na região os criminosos não foram encontrados.

