Motocicleta é roubada na Praia da Liberdade em Novo Progresso

Após buscas na redondeza a motocicleta não foi encontrada. Diante dos fatos foi registrado boletim de ocorrência e a Policia segue em buscas da motocicleta e do autor do furto.

A vítima do roubo registrou um boletim de ocorrência. (Imagem ilustrativa) Neste domingo (12) , por volta das 20h05, a Polícia Militar foi acionada via para atender uma ocorrência de roubo de motocicleta na Praia da Liberdade. A vítima contou que estacionou sua moto, Honda POP 100cc de cor Preta , Placa NSV 3119 , por volta das 20h00mn em frente ao portão que da acesso ao salão de festa da Praia da Liberdade, que retornou em seguida a motocicleta não estava mais lá.

