Motocicleta sem identificação é encontrada dentro de córrego em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após receber a informação equipe do jornal Folha do Progresso foi até o local e constatou veracidade e encontrou o veículo de dentro da água, constatamos que a motocicleta não possuía placa de identificação.

You May Also Like