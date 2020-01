Caso ocorreu no Novo Gama (GO). Agente sofreu lesões leves e passa bem. Condutor foi identificado e se apresentou à Polícia Federal

(Foto:PRF/Reprodução)

Motociclista arrasta policial rodoviário ao fugir de blitz da PRF

Um motociclista que tentava fugir da fiscalização arrastou um policial rodoviário federal, nesse domingo (12/01/2020), no Novo Gama (GO), município do Entorno do Distrito Federal.

Durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Engenho das Lajes, na BR-060, o condutor da motocicleta Suzuki GSR 750 desobedeceu a ordem de parada do profissional e fugiu pela a DF-290.

Foi então que policiais do Corpo de Motociclista da PRF iniciaram a perseguição, em acompanhamento tático. A abordagem, no entanto, só ocorreu na altura do Novo Gama (GO), em um estacionamento.

Ao perceber a ação policial, o motociclista tentou fugir, jogando o veículo sobre o servidor da PRF. Ele arrastou o policial sobre a motocicleta e o derrubou no chão. Logo em seguida, uma equipe da PRF foi atrás do infrator e conseguiu identificá-lo.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Brasília, onde o fugitivo se apresentou e foi enquadrado por dirigir veículo pondo em perigo a segurança alheia e causando lesão corporal. O policial sofreu lesões leves e passa bem.

