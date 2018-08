Motociclista atropela criança quando atravessa rua em Novo Progresso

Um homem que pilotava uma motocicleta atropelou uma criança nessa segunda-feira (30) , no Bairro Santa Luzia, em Novo Progresso. A menina, 6 anos, teve ferimentos na perna e foi internada no Hospital Municipal de Novo Progresso (HMNP). (Foto:WhatsApp)

Repercussão

A criança A.V.P. , de 06 anos foi atropelada na tarde desta segunda-feira por volta das 16h15mn [ a família estava próximo] ao atravessar a Rua Belém uma motocicleta que trafegava sentido Lago/Centro atropelou a criança que estava na companhia do pai, ela desmaiou com o impacto da batida.

O Pai saiu pra cima do motociclista, em desespero outra mulher grita que a criança estava morta, rapidamente circulou nas redes sociais da cidade que havia morrido a criança. Nada disto aconteceu, a criança foi socorrida as presas e foi constatado uma fratura na perna, o motociclista teve o veiculo preso e prestou depoimento foi liberado. Ele disse à polícia que andava com a moto quando a menina, saiu correndo e atravessou a rua. A criança continua internada em observação no hospital municipal

