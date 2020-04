Motociclista bate em caminhão e vem a óbito em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Um motociclista morreu após colidir com um caminhão na noite desta terça-feira (21).

O acidente aconteceu na rodovia BR-163, no aceso nas proximidades da Rochemback, perímetro urbano da cidade de Novo Progresso.

O SAMU foi acionado , os socorristas chegaram à encaminhar a vitima até o hospital municipal, o motociclista bateu de frente com o caminhão não resistiu aos ferimentos e morreu.

O acidente aconteceu por volta das 20h00mn desta terça-feira (21) , os socorristas do SAMU fizeram trabalho de reanimação e encaminharam a vitima ate o hospital municipal, porém, WESLEY DE JESUS ABREU BRAZ, de 29 anos, não resistiu.

A Policia Militar atendeu a ocorrência, o motorista foi encaminhado para policia Civil pra procedimentos cabíveis.

