Motociclista bate em traseira de carreta e morre na Serra do Diamantino

Uma equipe do Samu esteve no local, o levou para a reanimação do Hospital Municipal de Santarém, mas Manoel da Silva Pereira não resistiu aos graves ferimentos.

(Foto:Reprodução)-Um acidente grave foi registrado na noite de segunda-feira, dia 17, na PA-370, mais exatamente no perímetro da Serra do Diamantino, na comunidade Mararu. Um motociclista, identificado como Manoel da Silva Pereira, teria batido na traseira de uma carreta, vindo a cair da moto e falecendo quase que na hora.

